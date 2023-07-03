Власти Оркнейских островов изучают идею выхода из состава Великобритании — СМИ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Оркнейских островов в Шотландии допускают возможность выхода архипелага из состава Великобритании и воссоединения с Норвегией. Об этом в воскресенье сообщила газета The Daily Telegraph (DT) со ссылкой на главу местного совета Джеймса Стокана.

По данным издания, 4 июля региональные власти обсудят предложение об «альтернативных формах правления», в частности о восстановлении исторических связей. Все большее число местных жителей недовольны действиями правительств как в Эдинбурге, так и в Лондоне. Стокан подчеркнул, что Оркнейские острова не получают достаточного финансирования из шотландского или общего британского бюджета.

«Мы действительно испытываем сложности в настоящий момент, — заявил глава совета, обратив внимание на проблемы с паромным сообщением архипелага с материковой частью Шотландии. — Финансирование, которое мы получаем от шотландского правительства, значительно меньше на душу населения по сравнению с Шетландскими островами или Внешними Гебридскими островами (входят в состав Шотландии — прим. ТАСС)». По его словам, местное население не может «продолжать жить так».

Стокан допустил, что власти Оркнейских островов по итогам обсуждений могут потребовать выхода из состава Шотландии и получения статуса коронных земель, как Нормандские острова в Ла-Манше, или статуса заморской территории Соединенного Королевства по типу Фолклендских островов. Кроме того, местные власти изучат модель Фарерских островов, которые являются автономным регионом в составе Дании. В то же время в совете Оркнейских островов признали, что для изменения нынешнего статуса или выхода из состава Великобритании, вероятно, будет необходимо провести референдум и договориться с правительствами в Эдинбурге и Лондоне.

Совет Оркнейских островов состоит из 19 независимых политиков, не состоящих ни в одной партии, и двух представителей «зеленых». В 2014 году на референдуме о выходе Шотландии из состава Великобритании 67% жителей Оркнейских островов, участвовавших в голосовании, выступили за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном.