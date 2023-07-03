FT сообщила о планах ЕС разрешить Россельхозбанку создать "дочку" для SWIFT
10:00 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз рассматривает возможность позволить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которую могут подключить к международной системе SWIFT для осуществления расчетов в рамках зерновой сделки. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
По их информации, этот план якобы был предложен Москвой в ходе переговоров при посредничестве ООН.
Как отмечают источники FT, лидеры стран ЕС обсудили предложение во время саммита на прошлой неделе. План рассматривается как способ убедить РФ продлить зерновую сделку после окончания ее срока действия 17 июля. Сейчас официальные лица ЕС изучают его на предмет законности и осуществимости.
Представители Кремля и Еврокомиссии отказались дать FT комментарии по этому вопросу.
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