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Потеря Киевом западной техники при контрнаступлении «отрезвила» Запад — Berliner Zeitung

10:20 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уничтожение Вооруженными силами (ВС) РФ переданной Украине военной техники возымело «отрезвляющий эффект» на западные страны. Такое мнение выразили в понедельник обозреватели газеты Berliner Zeitung.

Как отмечает издание, западные лидеры возлагали «большие надежды» в отношении направляемой Киеву военной техники. Предполагалось, что она позволит Украине «добиться важных территориальных приобретений». Однако спустя три недели после начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало известно об уничтожении российскими войсками «целого ряда» танков Leopard-2 («Леопард»), что стало «очередным отрезвляющим моментом» для Запада.

При этом быстрые и массовые потери западной военной техники со стороны ВСУ «стоили человеческих жизней и денег», указывает газета. В частности, объем средств, выделенных Германией на оказание Украине военной помощи, «возрос почти в два раза с 2022 года» и составит в этом году 5,4 млрд евро. Берлин также принял на себя дополнительные обязательства по поддержке Киева в перспективе на сумму 10,5 млрд евро. Речь идет «о заметном росте инвестиций» в украинский военный проект со стороны Запада, заключает издание.

Ранее представители администрации президента США Джо Байдена заявили о том, что считают результаты первых двух недель контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) «отрезвляющими».

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