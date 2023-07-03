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НОВОСТИ

Производители продуктов, маркированных как "зеленые", должны будут подтверждать их экологичность

10:32 03.07.2023 Источник: РБК

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который предлагает обязать производителей товаров с маркировками «эко», «био» и «зеленый» подтверждать, что их продукты произведены в соответствии с законом «Об органической продукции». Одобренные поправки в закон правительство направило в Госдуму 24 июня, следует из копии документа, которая есть в распоряжении РБК. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили, что соответствующий документ был одобрен и направлен в Госдуму.

Цель изменений — не допустить введения потребителей в заблуждение при реализации продуктов, не имеющих отношения к органическим, напоминают в аппарате Григоренко.

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