ФСБ предотвратила подрыв автомобиля главы Крыма Аксенова украинским диверсантом
10:05 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ предотвратила подрыв автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова, завербованный для этой цели Службой безопасности Украины гражданин РФ задержан. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Пресечена попытка покушения на главу Республики Крым Сергея Аксенова, организованная спецслужбами Украины, — сообщили в ЦОС. — В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан гражданин России 1988 г. р., который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе обучение минно-взрывному делу».
«Довести преступный умысел до конца подрывник не успел, так как при изъятии из тайника взрывного устройства он был задержан», — сообщили в ФСБ
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