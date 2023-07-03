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ФСБ предотвратила подрыв автомобиля главы Крыма Аксенова украинским диверсантом

10:05 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ предотвратила подрыв автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова, завербованный для этой цели Службой безопасности Украины гражданин РФ задержан. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена попытка покушения на главу Республики Крым Сергея Аксенова, организованная спецслужбами Украины, — сообщили в ЦОС. — В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан гражданин России 1988 г. р., который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе обучение минно-взрывному делу».

«Довести преступный умысел до конца подрывник не успел, так как при изъятии из тайника взрывного устройства он был задержан», — сообщили в ФСБ

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