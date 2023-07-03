Народно-освободительная армия Китая надеется на тесное взаимодействие с ВМФ РФ
11:05 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народно-освободительная армия Китая рассчитывает на частые обмены с ВМФ России. Об этом в понедельник заявил министр обороны КНР Ли Шанфу на встрече в Пекине с главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым.
«Мы верим, что благодаря совместным усилиям обеих сторон отношения между военными двух стран будут продолжать углубляться и укрепляться, будут непрерывно развиваться и выходить на новый уровень, — заявил Ли Шанфу, слова которого приводятся в официальном аккаунте ведомства в социальной сети „Вичат“. — Между китайскими и российскими военно-морскими силами осуществляются тесные обмены и частое взаимодействие. Надеемся, что обе стороны будут укреплять связи на всех уровнях».
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