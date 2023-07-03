Военные Израиля обнаружили и изъяли самодельную ракетную установку в Дженине
11:20 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильские силовики обнаружили изъяли в понедельник самодельную установку для запуска ракет в ходе операции в лагере палестинских беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«Силовики обнаружили и конфисковали самодельную ракетную установку вместе с дополнительным вооружением», — говорится в заявлении.
«На месте продолжаются перестрелки с вооруженными подозреваемыми», — добавили в пресс-службе.
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