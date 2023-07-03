Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани возросла до 13 км

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Протяженность пробки на подъезде к Крымскому мосту возросла до 13 км по состоянию на утро понедельника. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района пробка составляет около 13 км», — говорится в сообщении.

Ранее по состоянию на 07:00 мск сообщалось, что пробка составляет 8 км, время ожидания — до 5 часов.