Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани возросла до 13 км
11:32 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Протяженность пробки на подъезде к Крымскому мосту возросла до 13 км по состоянию на утро понедельника. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.
«На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района пробка составляет около 13 км», — говорится в сообщении.
Ранее по состоянию на 07:00 мск сообщалось, что пробка составляет 8 км, время ожидания — до 5 часов.
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