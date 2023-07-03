0
0
103
НОВОСТИ

Экс-постпред США при ООН Хейли считает, что китайская армия превосходит американскую

12:00 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли считает, что китайская армия превосходит американские вооруженные силы. Такое мнение она выразила 2 июля в интервью телеканалу Fox News.

«Если вы посмотрите на военную ситуацию, у них [у Китая] сейчас самый большой военно-морской флот в мире. У них 340 кораблей, у нас 293. Через два года у них будет 400, у нас не будет 350 и через два десятилетия <…>. Они модернизируют свои вооруженные силы, а наши военные посещают занятия по гендерным местоимениям», — считает Хейли. «Китай — это гораздо больше, чем просто конкурент <…>. Мы должны перестать терять время», — добавила она.

Как отмечает телеканал, ранее экс-постпред США также утверждала, что Пекин стал «самой опасной внешней угрозой, с которой Вашингтон сталкивается после Второй мировой войны».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 03.07.2023
Арктический флот НАТО отстает от российского на 10 лет, считают в Финляндии
0
40
12:20 03.07.2023
Число бюджетных мест в вузах в этом году увеличено — Мишустин
0
68
12:05 03.07.2023
В городе Сумы прогремели взрывы
0
104
12:02 03.07.2023
Сбер подключил Tinkoff Pay к оплате покупок по своим QR-кодам с кэшбэком
0
100
11:32 03.07.2023
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани возросла до 13 км
0
180
11:20 03.07.2023
Военные Израиля обнаружили и изъяли самодельную ракетную установку в Дженине
0
174
11:05 03.07.2023
Народно-освободительная армия Китая надеется на тесное взаимодействие с ВМФ РФ
0
180
11:00 03.07.2023
Власти Оркнейских островов изучают идею выхода из состава Великобритании — СМИ
0
191
10:32 03.07.2023
Производители продуктов, маркированных как "зеленые", должны будут подтверждать их экологичность
0
231
10:20 03.07.2023
Потеря Киевом западной техники при контрнаступлении «отрезвила» Запад — Berliner Zeitung
0
269

Возврат к списку