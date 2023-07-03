Экс-постпред США при ООН Хейли считает, что китайская армия превосходит американскую
12:00 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший постпред США при ООН Никки Хейли считает, что китайская армия превосходит американские вооруженные силы. Такое мнение она выразила 2 июля в интервью телеканалу Fox News.
«Если вы посмотрите на военную ситуацию, у них [у Китая] сейчас самый большой военно-морской флот в мире. У них 340 кораблей, у нас 293. Через два года у них будет 400, у нас не будет 350 и через два десятилетия <…>. Они модернизируют свои вооруженные силы, а наши военные посещают занятия по гендерным местоимениям», — считает Хейли. «Китай — это гораздо больше, чем просто конкурент <…>. Мы должны перестать терять время», — добавила она.
Как отмечает телеканал, ранее экс-постпред США также утверждала, что Пекин стал «самой опасной внешней угрозой, с которой Вашингтон сталкивается после Второй мировой войны».
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