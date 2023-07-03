В городе Сумы прогремели взрывы
12:05 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывы произошли в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
Других подробностей не приводится.
В настоящее время в Сумской области объявлена воздушная тревога.
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