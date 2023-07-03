Число бюджетных мест в вузах в этом году увеличено — Мишустин
12:20 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество бюджетных мест в российских вузах в этом году больше, чем было ранее, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
«20 июня по всей стране стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения. В этом году правительством принято решение об увеличении бюджетных мест», — указал он.
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