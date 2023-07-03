Число бюджетных мест в вузах в этом году увеличено — Мишустин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество бюджетных мест в российских вузах в этом году больше, чем было ранее, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

«20 июня по всей стране стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения. В этом году правительством принято решение об увеличении бюджетных мест», — указал он.