Арктический флот НАТО отстает от российского на 10 лет, считают в Финляндии

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-морские силы НАТО в арктическом регионе отстают от российских на 10 лет в военно-технологическом плане. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Финского института международных отношений.

По словам руководителя института Саму Пауккунена, несмотря на проведение Россией специальной военной операции, «военно-морская составляющая Северного флота [ВМФ России] и стратегические бомбардировщики остаются нетронутыми». Он утверждает, что Россия активно наращивает военный и гибридный потенциал в Арктике.

Финляндия стала членом Североатлантического альянса 4 апреля. До этого она вместе со Швецией подала заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. Швеция продолжает консультации по вступлению в НАТО.