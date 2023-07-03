0
0
44
НОВОСТИ

Арктический флот НАТО отстает от российского на 10 лет, считают в Финляндии

12:32 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-морские силы НАТО в арктическом регионе отстают от российских на 10 лет в военно-технологическом плане. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Финского института международных отношений.

По словам руководителя института Саму Пауккунена, несмотря на проведение Россией специальной военной операции, «военно-морская составляющая Северного флота [ВМФ России] и стратегические бомбардировщики остаются нетронутыми». Он утверждает, что Россия активно наращивает военный и гибридный потенциал в Арктике.

Финляндия стала членом Североатлантического альянса 4 апреля. До этого она вместе со Швецией подала заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. Швеция продолжает консультации по вступлению в НАТО.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:43 03.07.2023
Заммэра Москвы Бочкарёв: Годовой план ввода недвижимости выполнен более чем на три четверти
0
17
12:20 03.07.2023
Число бюджетных мест в вузах в этом году увеличено — Мишустин
0
81
12:05 03.07.2023
В городе Сумы прогремели взрывы
0
114
12:02 03.07.2023
Сбер подключил Tinkoff Pay к оплате покупок по своим QR-кодам с кэшбэком
0
113
12:00 03.07.2023
Экс-постпред США при ООН Хейли считает, что китайская армия превосходит американскую
0
110
11:32 03.07.2023
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани возросла до 13 км
0
192
11:20 03.07.2023
Военные Израиля обнаружили и изъяли самодельную ракетную установку в Дженине
0
185
11:05 03.07.2023
Народно-освободительная армия Китая надеется на тесное взаимодействие с ВМФ РФ
0
189
11:00 03.07.2023
Власти Оркнейских островов изучают идею выхода из состава Великобритании — СМИ
0
197
10:32 03.07.2023
Производители продуктов, маркированных как "зеленые", должны будут подтверждать их экологичность
0
237

Возврат к списку