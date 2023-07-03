Арктический флот НАТО отстает от российского на 10 лет, считают в Финляндии
12:32 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-морские силы НАТО в арктическом регионе отстают от российских на 10 лет в военно-технологическом плане. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Финского института международных отношений.
По словам руководителя института Саму Пауккунена, несмотря на проведение Россией специальной военной операции, «военно-морская составляющая Северного флота [ВМФ России] и стратегические бомбардировщики остаются нетронутыми». Он утверждает, что Россия активно наращивает военный и гибридный потенциал в Арктике.
Финляндия стала членом Североатлантического альянса 4 апреля. До этого она вместе со Швецией подала заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. Швеция продолжает консультации по вступлению в НАТО.
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