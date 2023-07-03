Премьер Грузии выступил за начальное военное образование в детских садах

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил за информирование детей о грузинской армии не только в школах, но и детских садах.

«Значимость армии и в целом роль нашей армии, которой мы гордимся, в деле развития нашего общества очень высока. Я считаю необходимым включение нашей молодежи с самого начала, со школы, и даже с детские сады мы должны ввести обучение, больше информации. Чтобы у молодежи повысилась информированность и осведомленность, чтобы узнали, как управляется армия», — заявил Гарибашвили на церемонии открытия Армейского лагеря в военной академии в лесной местности Коджори вблизи Тбилиси.

Выступая перед школьниками, которые пройдут летнюю подготовку в лагере, премьер отметил, что вовлечение молодежи в военное дело будет способствовать повышению их интереса к армии. По словам Гарибашвили, в летнем армейском лагере, который организован впервые, примут участие 800 школьников. Учащиеся тех классов, где преподаются предметы, связанные с военным делом, будут прибывать до конца августа в Коджори по принципу ротации. Всего планируется принять 10 потоков школьников.