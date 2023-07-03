Чонгарский мост на границе Херсонской области и Крыма восстановлен после удара ВСУ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строители восстановили Чонгарский мост на административной границе между Херсонской областью и Крымом, движение возобновилось, сообщил в понедельник ТАСС председатель правительства области Андрей Алексеенко.

«Транспортное сообщение Херсонской области с Крымом через Чонгар, нарушенное после варварского удара нацистов по автодорожному мосту 22 июня, полностью восстановлено. Самый короткий и удобный транспортный коридор, где проходит недавно отремонтированный участок федеральной трассы, работает в прежнем режиме», — сказал Алексеенко.