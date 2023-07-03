Чонгарский мост на границе Херсонской области и Крыма восстановлен после удара ВСУ
13:05 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Строители восстановили Чонгарский мост на административной границе между Херсонской областью и Крымом, движение возобновилось, сообщил в понедельник ТАСС председатель правительства области Андрей Алексеенко.
«Транспортное сообщение Херсонской области с Крымом через Чонгар, нарушенное после варварского удара нацистов по автодорожному мосту 22 июня, полностью восстановлено. Самый короткий и удобный транспортный коридор, где проходит недавно отремонтированный участок федеральной трассы, работает в прежнем режиме», — сказал Алексеенко.
НОВОСТИ
- 14:12 03.07.2023
- США используют миф о китайской угрозе для сохранения гегемонии — МИД КНР
- 14:00 03.07.2023
- Госдолг РФ вырос за 2022 год на 1,9 трлн руб., до 22,82 трлн руб.
- 13:32 03.07.2023
- Средняя цена нефти Urals в январе — июне упала в 1,6 раза — Минфин
- 13:20 03.07.2023
- ВС РФ уничтожили почти все танки Leopard, поставленные ВСУ Польшей и Португалией — Шойгу
- 13:00 03.07.2023
- Премьер Грузии выступил за начальное военное образование в детских садах
- 12:43 03.07.2023
- Заммэра Москвы Бочкарёв: Годовой план ввода недвижимости выполнен более чем на три четверти
- 12:32 03.07.2023
- Арктический флот НАТО отстает от российского на 10 лет, считают в Финляндии
- 12:20 03.07.2023
- Число бюджетных мест в вузах в этом году увеличено — Мишустин
- 12:05 03.07.2023
- В городе Сумы прогремели взрывы
- 12:02 03.07.2023
- Сбер подключил Tinkoff Pay к оплате покупок по своим QR-кодам с кэшбэком
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать