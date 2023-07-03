ВС РФ уничтожили почти все танки Leopard, поставленные ВСУ Польшей и Португалией — Шойгу

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска уничтожили 16 танков Leopard («Леопард»), что составляет практически 100% поставленных Польшей и Португалией Вооруженным силам Украины (ВСУ) машин этого типа. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Только на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских вооруженных сил уничтожены 15 самолетов, 3 вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard. Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией», — сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.