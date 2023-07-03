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Средняя цена нефти Urals в январе — июне упала в 1,6 раза — Минфин

13:32 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя цена нефти марки Urals в январе — июне 2023 года снизилась в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила $52,17 за баррель. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в телеграм-канале Минфина РФ.

«Средняя цена на нефть марки Urals в январе — июне 2023 года сложилась в размере $52,17 за баррель, в январе — июне 2022 года — $84,09 за баррель», — говорится в сообщении.

По данным Минфина РФ, средняя цена на нефть марки Urals в июне 2023 года сложилась в размере $55,28 за баррель, что в 1,58 раза ниже, чем в июне 2022 года ($87,25 за баррель). Цена нефти North Sea Dated в июне 2023 года составила $74,71.

Ранее сообщалось, что средняя цена Urals в январе — мае 2023 года составила $51,5 за баррель.

В основу бюджета заложен базовый вариант прогноза социально-экономического развития РФ на 2023–2025 годы, который предполагает постепенное снижение цен на нефть российской экспортной марки Urals (с $80 за баррель в 2022 году до $65 за баррель в 2025 году).

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