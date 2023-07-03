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Госдолг РФ вырос за 2022 год на 1,9 трлн руб., до 22,82 трлн руб.

14:00 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный долг РФ в рублевом эквиваленте вырос за 2022 год на 1,9 трлн рублей и составил 22,82 трлн рублей. Из них 18,78 трлн рублей приходится на внутренний долг, 4,04 трлн рублей — на внешний, говорится в опубликованном в понедельник заключении Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета за 2022 год.

«В 2022 году государственный долг Российской Федерации увеличился на 1 897,7 млрд рублей, или на 9,1%, и в рублевом эквиваленте составил 22 819,5 млрд рублей (14,9% ВВП), в том числе государственный внутренний долг Российской Федерации увеличился на 2 294,5 млрд рублей, или на 13,9%, и составил 18 781,0 млрд рублей. Государственный внешний долг Российской Федерации в рублевом эквиваленте уменьшился на 396,9 млрд рублей, или на 8,9%, и составил 4 038,6 млрд рублей», — сказано в документе.

Отношение совокупного госдолга к ВВП за 2022 год снизилось на 0,6 п. п., до 14,9%. Расходы на обслуживание госдолга выросли с 1,08 трлн рублей в 2021 году до 1,33 трлн рублей в 2022 году.

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