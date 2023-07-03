Госдолг РФ вырос за 2022 год на 1,9 трлн руб., до 22,82 трлн руб.
14:00 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный долг РФ в рублевом эквиваленте вырос за 2022 год на 1,9 трлн рублей и составил 22,82 трлн рублей. Из них 18,78 трлн рублей приходится на внутренний долг, 4,04 трлн рублей — на внешний, говорится в опубликованном в понедельник заключении Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета за 2022 год.
«В 2022 году государственный долг Российской Федерации увеличился на 1 897,7 млрд рублей, или на 9,1%, и в рублевом эквиваленте составил 22 819,5 млрд рублей (14,9% ВВП), в том числе государственный внутренний долг Российской Федерации увеличился на 2 294,5 млрд рублей, или на 13,9%, и составил 18 781,0 млрд рублей. Государственный внешний долг Российской Федерации в рублевом эквиваленте уменьшился на 396,9 млрд рублей, или на 8,9%, и составил 4 038,6 млрд рублей», — сказано в документе.
Отношение совокупного госдолга к ВВП за 2022 год снизилось на 0,6 п. п., до 14,9%. Расходы на обслуживание госдолга выросли с 1,08 трлн рублей в 2021 году до 1,33 трлн рублей в 2022 году.
НОВОСТИ
- 14:12 03.07.2023
- США используют миф о китайской угрозе для сохранения гегемонии — МИД КНР
- 13:32 03.07.2023
- Средняя цена нефти Urals в январе — июне упала в 1,6 раза — Минфин
- 13:20 03.07.2023
- ВС РФ уничтожили почти все танки Leopard, поставленные ВСУ Польшей и Португалией — Шойгу
- 13:05 03.07.2023
- Чонгарский мост на границе Херсонской области и Крыма восстановлен после удара ВСУ
- 13:00 03.07.2023
- Премьер Грузии выступил за начальное военное образование в детских садах
- 12:43 03.07.2023
- Заммэра Москвы Бочкарёв: Годовой план ввода недвижимости выполнен более чем на три четверти
- 12:32 03.07.2023
- Арктический флот НАТО отстает от российского на 10 лет, считают в Финляндии
- 12:20 03.07.2023
- Число бюджетных мест в вузах в этом году увеличено — Мишустин
- 12:05 03.07.2023
- В городе Сумы прогремели взрывы
- 12:02 03.07.2023
- Сбер подключил Tinkoff Pay к оплате покупок по своим QR-кодам с кэшбэком
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать