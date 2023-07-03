США используют миф о китайской угрозе для сохранения гегемонии — МИД КНР
14:12 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон использует миф о китайской угрозе в качестве предлога для расширения вооружений и сохранения военной гегемонии. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя высказывание главы ЦРУ Уильяма Бернса о планах Пекина «провести операцию по установлению контроля над Тайванем к 2027 году».
«Некоторые силы в США, ведомые скрытыми мотивами, подменяя истинное и ложное, продолжают раздувать теорию о „китайской военной угрозе“, ища предлоги для расширения вооружений, сохранения военной гегемонии и подрыва региональных мира и стабильности», — сказал представитель МИД.
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