Песков не стал комментировать данные СМИ о суммах госконтрактов с ЧВК «Вагнер»
14:32 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать утверждения о том, что ЧВК «Вагнер» и компания «Конкорд» якобы суммарно получили по контрактам от государства около 1,7 трлн рублей.
Накануне такую информацию озвучил телеведущий Дмитрий Киселев в программе «Вести недели» на канале «Россия 1».
«Это я оставляю без комментариев. Это нужно обращаться к Киселеву, наверное, — к авторам программы», — сказал Песков в ответ на просьбу подтвердить такую информацию.
Он не стал отвечать на вопрос о финансировании ЧВК «Вагнер» государством в предыдущие годы, когда де-юре понятия «частная военная компания» в законодательстве не было. «Я оставляю без комментариев», — сказал пресс-секретарь.
Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о том, что «Вагнер» финансировался государством. По его словам, только с мая 2022 года по май 2023-го на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты ЧВК выделили 86 млрд 262 млн рублей, на страховые выплаты — еще 110 млрд 179 млн рублей.
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