Ожидания от западного оружия завышены, ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении — Шойгу
15:00 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют успеха ни на одном из направлений, что говорит о завышенных ожиданиях от западного оружия. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
«В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Это свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия», — сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
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