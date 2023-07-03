Ожидания от западного оружия завышены, ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении — Шойгу

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют успеха ни на одном из направлений, что говорит о завышенных ожиданиях от западного оружия. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Это свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия», — сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.