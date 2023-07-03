Соотношение МРОТ и медианной зарплаты в РФ с 2025 года составит не ниже 48% — законопроект

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минтруд России представил на общественное обсуждение законопроект, который предполагает увеличение соотношения минимального размера оплаты труда (МРОТ) к медианной зарплате на уровне не ниже 48% с 1 января 2025 года. Соответствующий документ размещен в понедельник на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

«С 2025 года мы должны вернуться к методике установления МРОТ в соотношении с медианной заработной платой. Для того чтобы сохранить опережающие темпы роста МРОТ, предлагается с 2025 года изменить то соотношение, по которому устанавливался МРОТ, и определить его на уровне не ниже 48%», — прокомментировал журналистам документ министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.