Зеленский признал, что у украинских войск есть трудности на передовой

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский признал наличие трудностей у вооруженных сил страны на передовой.

«На прошлой неделе на передовой было тяжело», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

В то же время Зеленский выступил с утверждением, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «делают успехи» на поле боя, при этом не уточнив, на каком именно направлении.