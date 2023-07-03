Зеленский признал, что у украинских войск есть трудности на передовой
16:00 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский признал наличие трудностей у вооруженных сил страны на передовой.
«На прошлой неделе на передовой было тяжело», — сказал он в интервью телеканалу CNN.
В то же время Зеленский выступил с утверждением, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «делают успехи» на поле боя, при этом не уточнив, на каком именно направлении.
НОВОСТИ
- 17:12 03.07.2023
- ВСУ на запорожском направлении потеряли приблизительно более 20 тыс. военных — Балицкий
- 17:00 03.07.2023
- Индийские НПЗ начали оплачивать поставки нефти из РФ в китайских юанях — Reuters
- 16:35 03.07.2023
- Крымский винный центр WINEPARK от Сбера стал обладателем туристической премии «Маршрут построен»
- 16:32 03.07.2023
- Вступление Украины в НАТО не может обсуждаться, пока там продолжается конфликт — Сийярто
- 16:12 03.07.2023
- Почти 70% французов призывают к введению чрезвычайного положения из-за беспорядков — опрос
- 15:32 03.07.2023
- Соотношение МРОТ и медианной зарплаты в РФ с 2025 года составит не ниже 48% — законопроект
- 15:12 03.07.2023
- Половина американцев не могут поехать на летний отдых из-за роста стоимости жизни — опрос
- 15:00 03.07.2023
- Ожидания от западного оружия завышены, ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении — Шойгу
- 14:32 03.07.2023
- Песков не стал комментировать данные СМИ о суммах госконтрактов с ЧВК «Вагнер»
- 14:12 03.07.2023
- США используют миф о китайской угрозе для сохранения гегемонии — МИД КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать