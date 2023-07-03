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НОВОСТИ

Почти 70% французов призывают к введению чрезвычайного положения из-за беспорядков — опрос

16:12 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 70% жителей Франции выступают за введение в стране чрезвычайного положения в связи с беспорядками, охватившими республику после того, как полицейский застрелил в Нантере 17-летнего подростка, отказавшегося выполнять требования дорожного патруля. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения Ifop.

«69% французов высказались за введение чрезвычайного положения, — отмечается в тексте. — Большинство французов (69%) также осуждают насилие в разных частях страны».

57% опрошенных заявили, что поддерживают действия полиции и жандармерии.

Исследование проводилось путем опроса 1 005 жителей Франции старше 18 лет 29 и 30 июня.

К настоящему времени власти 10 коммун страны ввели комендантский час с запретом выхода на улицу в вечерние и ночные часы.

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