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НОВОСТИ

Вступление Украины в НАТО не может обсуждаться, пока там продолжается конфликт — Сийярто

16:32 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Венгрии убеждено, что вопрос о приеме Украины в НАТО не может обсуждаться до тех пор, пока в этой стране не будет прекращен вооруженный конфликт. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на совместной пресс-конференции со своим словацким коллегой Мирославом Влаховским, прибывшим с визитом в Будапешт.

Отвечая на вопрос, сможет ли Украина получить приглашение в НАТО на саммите альянса, который состоится 11–12 июля в Вильнюсе, глава венгерского МИД заявил, что «об этом не может быть и речи». По его словам, «членство [в НАТО] страны, находящейся в состоянии войны, не обсуждается».

«Этот вопрос не может быть включен в повестку дня», — отметил Сийярто, выступление которого транслировалось телеканалом М1. Министр также сообщил, что это признает подавляющее большинство его европейских коллег, которые «в частных беседах выражают такое же мнение».

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