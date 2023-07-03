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НОВОСТИ

Крымский винный центр WINEPARK от Сбера стал обладателем туристической премии «Маршрут построен»

16:35 03.07.2023

Крымский Центр винного туризма WINEPARK от Сбера стал победителем премии в области развития внутреннего туризма и путешествий «Маршрут построен», организованной медиагруппой «Комсомольская правда». WINEPARK завоевал первое место в номинации «Точка притяжения», в которой был заявлен 91 проект. Винный парк набрал более 30 тыс. голосов.

WINEPARK направлен на развитие винодельческой культуры и повышению интереса к вину местных производителей. За прошедший год его посетило более 70 тыс. гостей, проведены два фестиваля с салонами вин. На площадке были собраны винодельни Крыма и Краснодарского края, состоялись вечеринки, гастро-ужины и иммерсивные променады. Винная коллекция пополняется: в винотеке гостей ждут более 500 российских вин. Кроме того, в центре запустили Дни российских вин и представили первые белые вина и розе WINEPARK.

На многофункциональной платформе парка объединяются виноделие, экотуризм и эногастрономия. Своей миссией WINEPARK считает возрождение России и Крыма как уникального винодельческого региона мира, а также раскрытие новых знаний, ощущений и иного взгляда на привычные вещи.

На площади в 30 га расположены парковая территория, виноградник, гравитационная винодельня, ресторан и винотека. Гостей приветствует робот-сомелье, который может обслуживать до 10 человек одновременно. Есть собственная сыроварня, экспозиционная территория в здании под открытым небом, амфитеатр для отдыха и проведения различных мероприятий. Винодельня расположена на глубине 26 м под землей. На площадке также есть фруктовый сад, оливковая аллея, парящий мост.

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