Индийские НПЗ начали оплачивать поставки нефти из РФ в китайских юанях — Reuters
17:00 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать часть поставок российской нефти китайскими юанями. Об этом со ссылкой на правительственный источник сообщило в понедельник агентство Рейтер.
«Некоторые [индийские] переработчики платят в других валютах, таких как юани, если банки не желают осуществлять расчеты в долларах», — сказал собеседник Рейтер. Так, по данным агентства, нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation («Индиан ойл корпорейшн») в июне стала первым государственным предприятием, оплатившим часть импорта нефти из РФ в китайской валюте. По словам еще двух других источников Рейтера, по меньшей мере два из трех частных НПЗ Индии также оплачивают поставки российского топлива в юанях.
Собеседники Рейтер также напомнили, что индийские компании уже осуществляют часть платежей за российскую нефть в арабских дирхамах.
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