0
0
2
НОВОСТИ

ВСУ на запорожском направлении потеряли приблизительно более 20 тыс. военных — Балицкий

17:12 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли, по приблизительным подсчетам, более 20 тысяч военнослужащих на запорожском направлении с начала контрнаступления, заявил в своем телеграм-канале врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

«Считаю необходимым прокомментировать ситуацию на запорожском направлении линии боевого соприкосновения. Обстановка на ореховском направлении остается напряженной, ежедневно на наши позиции идут атаки, противник действует интенсивно, однако своих солдат не жалеют. Сторона противника, по приблизительным подсчетам, потеряла уже более 20 тысяч человек личного состава», — написал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 03.07.2023
Индийские НПЗ начали оплачивать поставки нефти из РФ в китайских юанях — Reuters
0
63
16:35 03.07.2023
Крымский винный центр WINEPARK от Сбера стал обладателем туристической премии «Маршрут построен»
0
139
16:32 03.07.2023
Вступление Украины в НАТО не может обсуждаться, пока там продолжается конфликт — Сийярто
0
128
16:12 03.07.2023
Почти 70% французов призывают к введению чрезвычайного положения из-за беспорядков — опрос
0
149
16:00 03.07.2023
Зеленский признал, что у украинских войск есть трудности на передовой
0
160
15:32 03.07.2023
Соотношение МРОТ и медианной зарплаты в РФ с 2025 года составит не ниже 48% — законопроект
0
220
15:12 03.07.2023
Половина американцев не могут поехать на летний отдых из-за роста стоимости жизни — опрос
0
248
15:00 03.07.2023
Ожидания от западного оружия завышены, ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении — Шойгу
0
269
14:32 03.07.2023
Песков не стал комментировать данные СМИ о суммах госконтрактов с ЧВК «Вагнер»
0
288
14:12 03.07.2023
США используют миф о китайской угрозе для сохранения гегемонии — МИД КНР
0
291

Возврат к списку