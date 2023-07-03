ВСУ на запорожском направлении потеряли приблизительно более 20 тыс. военных — Балицкий
17:12 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины потеряли, по приблизительным подсчетам, более 20 тысяч военнослужащих на запорожском направлении с начала контрнаступления, заявил в своем телеграм-канале врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.
«Считаю необходимым прокомментировать ситуацию на запорожском направлении линии боевого соприкосновения. Обстановка на ореховском направлении остается напряженной, ежедневно на наши позиции идут атаки, противник действует интенсивно, однако своих солдат не жалеют. Сторона противника, по приблизительным подсчетам, потеряла уже более 20 тысяч человек личного состава», — написал он.
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