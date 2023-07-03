Инфляция в РФ начала замедляться, сейчас она составляет 3,2% — Силуанов

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России начала замедляться, сейчас она составляет 3,2%. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в ходе заседания комитета по бюджету в Госдуме.

«После роста потребительских цен в марте — апреле прошлого года инфляция начала замедляться. Сегодня инфляция 3,2%», — сказал он.