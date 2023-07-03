Глава Военного комитета НАТО заявил, что СВО не привела к снижению возможностей ВС РФ

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что специальная военная операция России на Украине не привела к радикальному сокращению военно-технических возможностей РФ. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press.

«Нам никогда не следует недооценивать русских и их способность наносить ответный удар», — отметил он. По его словам, в частности, в ходе СВО «не сократился военно-морской или военно-воздушный потенциал России». В связи с этим альянс продолжит «рассматривать РФ в качестве серьезной угрозы на море, в воздухе и космосе», подчеркнул Бауэр. ВС РФ все еще обладают «очень, очень большими возможностями», в том числе в ядерной сфере, отметил он.

Ранее Бауэр признал наличие проблем у ВСУ в ходе контрнаступления и предупредил, что оно будет очень сложным и потребует длительного времени.