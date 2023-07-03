Посол США в РФ получила в понедельник консульский доступ к Гершковичу

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол США в Москве Линн Трейси в понедельник посетила корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Об этом сообщили ТАСС в американском посольстве.

«Да, мы подтверждаем, что посол Трейси получила консульский доступ к господину Гершковичу сегодня», — заявили в диппредставительстве в ответ на соответствующий вопрос.