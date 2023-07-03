Украина получит несколько десятков танков Leopard 1 A5 в ближайшие недели — глава МО ФРГ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина в ближайшие недели получит несколько десятков танков Leopard 1 A5 от Германии и Дании. Об этом в понедельник заявил в интервью польской газете «Речь Посполита» министр обороны ФРГ Борис Писториус, находящийся с визитом в Польше.

«Десятки боевых танков Leopard 1 A5, предоставленных Германией и Данией, прибудут на Украину в ближайшие недели», — сказал он.