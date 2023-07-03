Иранский эсминец Damavand-2 будет оснащен гиперзвуковыми ракетами — ВМС
20:40 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иранский эсминец Damavand-2 («Дамаванд-2»), который в ближайшее время войдет в состав ВМС Исламской Республики, будет оснащен гиперзвуковыми ракетами. Об этом в понедельник сообщил телеканал Press TV со ссылкой на главнокомандующего ВМС Ирана контр-адмирала Шахрама Ирани.
По его словам, Damavand-2 будет также иметь на вооружении другие ракеты и средства ПВО.
Ирани подчеркнул, что эсминец обладает новейшими разведывательными и боевыми системами.
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