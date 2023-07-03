Зеленский сообщил о воздушном ударе по зданию СБУ в Сумах
21:21 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Сумы на севере страны был на несен воздушный удар.
«К сожалению, у нашего государства пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию», — заявил Зеленский в вечернем обращении, опубликованном в его телеграм-канале. Он сообщил, что «очередной удар» был нанесен по городу Сумы, в частности «по зданию Службы безопасности Украины».
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах и Сумской области, где в понедельник объявлялась воздушная тревога.
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