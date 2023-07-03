Зеленский сообщил о воздушном ударе по зданию СБУ в Сумах

21:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Сумы на севере страны был на несен воздушный удар.

«К сожалению, у нашего государства пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию», — заявил Зеленский в вечернем обращении, опубликованном в его телеграм-канале. Он сообщил, что «очередной удар» был нанесен по городу Сумы, в частности «по зданию Службы безопасности Украины».

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах и Сумской области, где в понедельник объявлялась воздушная тревога.