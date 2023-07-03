0
0
66
НОВОСТИ

Зеленский сообщил о воздушном ударе по зданию СБУ в Сумах

21:21 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Сумы на севере страны был на несен воздушный удар.

«К сожалению, у нашего государства пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию», — заявил Зеленский в вечернем обращении, опубликованном в его телеграм-канале. Он сообщил, что «очередной удар» был нанесен по городу Сумы, в частности «по зданию Службы безопасности Украины».

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах и Сумской области, где в понедельник объявлялась воздушная тревога.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 03.07.2023
Иранский эсминец Damavand-2 будет оснащен гиперзвуковыми ракетами — ВМС
0
146
20:00 03.07.2023
Украина получит несколько десятков танков Leopard 1 A5 в ближайшие недели — глава МО ФРГ
0
209
19:20 03.07.2023
Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева оказался бывшим таджикским полицейским
0
229
18:40 03.07.2023
Посол США в РФ получила в понедельник консульский доступ к Гершковичу
0
278
18:00 03.07.2023
Глава Военного комитета НАТО заявил, что СВО не привела к снижению возможностей ВС РФ
0
344
17:32 03.07.2023
Инфляция в РФ начала замедляться, сейчас она составляет 3,2% — Силуанов
0
315
17:12 03.07.2023
ВСУ на запорожском направлении потеряли приблизительно более 20 тыс. военных — Балицкий
0
384
17:00 03.07.2023
Индийские НПЗ начали оплачивать поставки нефти из РФ в китайских юанях — Reuters
0
347
16:35 03.07.2023
Крымский винный центр WINEPARK от Сбера стал обладателем туристической премии «Маршрут построен»
0
545
16:32 03.07.2023
Вступление Украины в НАТО не может обсуждаться, пока там продолжается конфликт — Сийярто
0
364

Возврат к списку