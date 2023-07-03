Разрыв дипотношений с РФ вызвал бы сожаление — постпред Британии при ООН

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разрыв дипотношений Великобритании с Россией, который предложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, вызвал бы сожаление, поскольку они пригодятся после завершения конфликта. Такое мнение высказала британский постоянный представитель при ООН Барбара Вудворд.

«Было бы жаль снижать уровень дипотношений, потому что, когда настанет момент, когда Россия, наконец, уведет свои силы из Украины, будет очень важно заново отстроить ситуацию, используя дипломатические отношения», — сказала она.