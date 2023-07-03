Разрыв дипотношений с РФ вызвал бы сожаление — постпред Британии при ООН
22:00 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разрыв дипотношений Великобритании с Россией, который предложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, вызвал бы сожаление, поскольку они пригодятся после завершения конфликта. Такое мнение высказала британский постоянный представитель при ООН Барбара Вудворд.
«Было бы жаль снижать уровень дипотношений, потому что, когда настанет момент, когда Россия, наконец, уведет свои силы из Украины, будет очень важно заново отстроить ситуацию, используя дипломатические отношения», — сказала она.
НОВОСТИ
- 21:21 03.07.2023
- Зеленский сообщил о воздушном ударе по зданию СБУ в Сумах
- 20:40 03.07.2023
- Иранский эсминец Damavand-2 будет оснащен гиперзвуковыми ракетами — ВМС
- 20:00 03.07.2023
- Украина получит несколько десятков танков Leopard 1 A5 в ближайшие недели — глава МО ФРГ
- 19:20 03.07.2023
- Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева оказался бывшим таджикским полицейским
- 18:40 03.07.2023
- Посол США в РФ получила в понедельник консульский доступ к Гершковичу
- 18:00 03.07.2023
- Глава Военного комитета НАТО заявил, что СВО не привела к снижению возможностей ВС РФ
- 17:32 03.07.2023
- Инфляция в РФ начала замедляться, сейчас она составляет 3,2% — Силуанов
- 17:12 03.07.2023
- ВСУ на запорожском направлении потеряли приблизительно более 20 тыс. военных — Балицкий
- 17:00 03.07.2023
- Индийские НПЗ начали оплачивать поставки нефти из РФ в китайских юанях — Reuters
- 16:35 03.07.2023
- Крымский винный центр WINEPARK от Сбера стал обладателем туристической премии «Маршрут построен»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать