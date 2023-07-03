США и НАТО нужны порты Греции для переброски военной техники к границе с РФ — СМИ
22:40 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США ищут подрядчиков для переоборудования ряда портов Греции в целях переброски военной техники к границе с Россией. Об этом написала в воскресном номере газета «Ризоспастис», орган Компартии Греции.
Как сообщило издание, «США, правительство Греции и евроатлантические стороны не теряли ни дня в процессе превращения всей страны в „американскую территорию“ с целью переброски военной техники и боеприпасов к границе с Россией». Уже на следующий день после парламентских выборов в Греции, на которых 25 июня к власти снова пришла правоцентристская «Новая демократия» с правительством, предоставляющим США и НАТО «гарантии стабильности», американцы начали поиск подрядчиков среди греческих компаний. Они предложили им представить свои проекты не позднее 26 июля, «чтобы в портах Пирея, Салоник, Александруполиса, Волоса, Кавалы, а также в других портах страны были назначены подрядчики» и «можно было приступить к ряду работ и созданию инфраструктур, которые американцы могли бы использовать по крайней мере до 2029 года для продвижения своих военных грузов и боеприпасов в Центральную и Восточную Европу».
Американцы и, в частности, 839-й транспортный батальон (TC Det Eastern Med-Greece Detachment, отвечающий за такие страны, как Греция, Турция и Италия) ищут компании, которые окажут им «стивидорные и сопутствующие терминальные услуги» в перечисленных пяти портах. Срок действия контракта — с 16 декабря 2023 года по 15 декабря 2028 года (плюс возможность шестимесячной отсрочки до 15 июня 2029). По последним данным, общая стоимость контракта для пяти портов достигает 1 млн 143 тысяч 750 долларов за 5,5 лет эксплуатации.
Хотя первоначальное планирование охватывало «только» пять портов (Пирей, Салоники, Александруполис, Волос, Кавала), теперь в соответствующих документах американцы также ссылаются и на «другие определенные второстепенные морские порты в зависимости от потребностей по всей Греции», пишет издание.
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