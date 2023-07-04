Украина не пойдет на уступки России ради продления зерновой сделки — МИД

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не намерена идти на уступки России, чтобы продлить зерновую сделку. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Мы не должны идти на какие-либо уступки России ради продления зернового коридора. Это Россия <…> должна четко придерживаться своих обязательств», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что надежд на исполнение договоренностей по зерновой сделке до конца срока ее действия не так много.