Спецслужбы США используют провокации для вербовки российских дипломатов — посольство РФ
09:20 04.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские спецслужбы прибегают к использованию мобильных телефонов, а также к провокациям во время решения личных бытовых проблем с целью вербовки российских дипломатов. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном в понедельник в его телеграм-канале.
«Вызывает законное отторжение стремление местных спецслужб склонить нас к измене. Вывести работающих в Америке россиян из равновесия. Не дать нам возможности эффективно выполнять дипломатические обязанности вдали от Родины. Против нас используются все средства: от мобильных телефонов до провокаций во время решения личных бытовых проблем. Неужели до сих пор неясно местным чиновникам, что предателей среди нас нет?! Мы строго следуем американским законам и отстаиваем национальные интересы России, пытаясь не дать русофобам полностью обрушить российско-американские связи», — отметили в диппредставительстве.
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