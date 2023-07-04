Украина не получит истребители до конца контрнаступления — глава Военного комитета НАТО

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр сказал, что Украина не получит истребители до завершения своего контрнаступления.

Он отметил в понедельник в интервью радиостанции Эл-би-си, что обеспечение Украины истребителями, о которых она просила, является важной дискуссией, однако она «не будет решена в ближайшей перспективе».

Бауэр также подчеркнул, что обучение пилотов и технических специалистов для обслуживания самолетов не будет доступно до контрнаступления.

Обучение украинских летчиков пилотированию американскими истребителями F-16 пока не началось, Киев не хочет давить на западные страны в этом вопросе, так как зависит от их поддержки, сообщил ранее представитель ВС ВСУ Юрий Игнат.