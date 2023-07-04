Высокая ультрафиолетовая активность прогнозируется в ряде регионов России

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жителям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов не рекомендуется в ближайшие дни выходить на улицу в полуденные часы из-за высокого ультрафиолетового индекса. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Проживающим в Черноземье, Оренбургской и Самарской областях следует носить головные уборы и пережидать полдень в тени, отметил он.

«В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах все очень серьезно с ультрафиолетовым индексом в ближайшие дни — 8-9 единиц (из 12 возможных — прим. ТАСС). Здесь нужна предельная аккуратность, в полуденные часы следует оставаться в помещении. В Абхазии, Сочи и Дагестане он периодически будет достигать даже 10 единиц», — сообщил он.

По словам Вильфанда, в Воронежской, Липецкой, Курской, Оренбургской, Самарской областях ультрафиолетовый индекс будет достигать 6 единиц. «Это высокий индекс. Рекомендации такие: оставаться в полуденные часы в тени, носить одежду с длинным рукавом, шляпы, использовать солнцезащитный крем», — сказал метеоролог.