На северо-востоке Украины объявлена воздушная тревога, в районе Краматорска звучали взрывы

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушная тревога объявлена в четырех областях на северо-востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

По состоянию на 02:45 мск предупреждение действует в Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР и Запорожской области. В понедельник вечером тревога объявлялась в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

По данным украинского издания «Зеркало недели», в районе Краматорска в подконтрольной Киеву части ДНР были слышны взрывы.