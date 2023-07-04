На северо-востоке Украины объявлена воздушная тревога, в районе Краматорска звучали взрывы
10:05 04.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Воздушная тревога объявлена в четырех областях на северо-востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
По состоянию на 02:45 мск предупреждение действует в Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР и Запорожской области. В понедельник вечером тревога объявлялась в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
По данным украинского издания «Зеркало недели», в районе Краматорска в подконтрольной Киеву части ДНР были слышны взрывы.
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