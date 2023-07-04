Электросамокатчиков ждут штрафы - СМИ
10:20 04.07.2023 Источник: Известия
Сейчас кодекс предусматривает наказание только для велосипедистов и «других лиц» — участников дорожного движения. Из-за расплывчатости этой формулировки самокатчики нередко уклоняются от штрафа. Кроме того, максимальное наказание не превышает 1,5 тыс. рублей. По мнению экспертов, оно должно быть сопоставимо со штрафами для автомобилистов, которые могут достигать и 30 тыс. Известия
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