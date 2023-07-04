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НОВОСТИ

Электросамокатчиков ждут штрафы - СМИ

10:20 04.07.2023 Источник: Известия

Минтранс планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения. Об этом говорится в письме ведомства в Госдуму.

Сейчас кодекс предусматривает наказание только для велосипедистов и «других лиц» — участников дорожного движения. Из-за расплывчатости этой формулировки самокатчики нередко уклоняются от штрафа. Кроме того, максимальное наказание не превышает 1,5 тыс. рублей. По мнению экспертов, оно должно быть сопоставимо со штрафами для автомобилистов, которые могут достигать и 30 тыс.  Известия

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