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Минфин предложил урезать 10% незащищенных расходов бюджета - СМИ

10:32 04.07.2023 Источник: Ведомости

Минфин выступил с инициативой фронтального сокращения госрасходов в бюджете следующего года. Программу представил министр финансов Антон Силуанов на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам 29 июня. Об этом «Ведомостям» рассказали два близких к правительству источника, информацию подтвердил знакомый с ходом заседания собеседник.

Силуанов предложил ведомствам урезать траты на 10%. Речь шла о так называемых незащищенных расходах бюджета (за исключением подлежащих непременному исполнению обязательств, прежде всего социальных). Высвободившиеся траты могут быть перераспределены.

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