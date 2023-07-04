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ШОС может стать голосом реформирования глобальных институтов, включая ООН — премьер Индии

11:00 04.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может стать важным голосом реформирования глобальных институтов, в том числе ООН. Об этом заявил во вторник индийский премьер-министр Нарендра Моди, открывая саммит Совета глав государств — членов ШОС.

«ШОС может стать важным голосом для реформирования других глобальных институтов, в том числе ООН», — сказал Моди.

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