Турция и Египет повысили уровень дипотношений до послов — турецкий МИД
11:05 04.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция и Египет спустя 10 лет полностью восстановили дипломатические отношения, выведя их на уровень послов. Об этом сообщил во вторник турецкий МИД.
«Турецкая Республика и Арабская Республика Египет объявляют о выведении дипломатических отношений между двумя странами на уровень послов. Турция предложила на должность чрезвычайного и полномочного посла в Каире кандидатуру посла Салиха Мутлу Шена», — говорится в сообщении.
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