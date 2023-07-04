Турция и Египет повысили уровень дипотношений до послов — турецкий МИД

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция и Египет спустя 10 лет полностью восстановили дипломатические отношения, выведя их на уровень послов. Об этом сообщил во вторник турецкий МИД.

«Турецкая Республика и Арабская Республика Египет объявляют о выведении дипломатических отношений между двумя странами на уровень послов. Турция предложила на должность чрезвычайного и полномочного посла в Каире кандидатуру посла Салиха Мутлу Шена», — говорится в сообщении.