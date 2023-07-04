США намерены ограничить доступ КНР к услугам облачных вычислений — WSJ
11:20 04.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты рассматривают возможность ограничить доступ для китайских компаний к услугам облачных вычислений американских провайдеров. Об этом со ссылкой на свои источники во вторник сообщила газета The Wall Street Journal.
По ее данным, речь идет в том числе об американских облачных провайдерах Amazon и Microsoft. Издание называет такие меры со стороны главы администрации США Джо Байдена «последним в череде аналогичных шагов, поскольку Вашингтон и Пекин находятся в состоянии конфликта с высокими ставками из-за доступа к цепочке поставок самых передовых технологий в мире». Отмечается также, что США рассматривают возможность ограничить деятельность в стране китайских облачных провайдеров, таких как Alibaba и Tencent.
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