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США намерены ограничить доступ КНР к услугам облачных вычислений — WSJ

11:20 04.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты рассматривают возможность ограничить доступ для китайских компаний к услугам облачных вычислений американских провайдеров. Об этом со ссылкой на свои источники во вторник сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, речь идет в том числе об американских облачных провайдерах Amazon и Microsoft. Издание называет такие меры со стороны главы администрации США Джо Байдена «последним в череде аналогичных шагов, поскольку Вашингтон и Пекин находятся в состоянии конфликта с высокими ставками из-за доступа к цепочке поставок самых передовых технологий в мире». Отмечается также, что США рассматривают возможность ограничить деятельность в стране китайских облачных провайдеров, таких как Alibaba и Tencent.

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