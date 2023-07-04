Китай призывает увеличить долю нацвалют в расчетах между странами ШОС — Си Цзиньпин

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Китая призывает государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) увеличить долю национальных валют в торговых расчетах между странами объединения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе 23-го заседания Совета глав государств ШОС.

«Считаю целесообразным увеличить долю расчетов в национальных валютах в рамках организации», — заявил он.