Россия поддерживает проект Нью-Делийской декларации ШОС — Путин

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия поддерживает проект Нью-Делийской декларации Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где зафиксированы цели и задачи по дальнейшему взаимодействию стран-участниц. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите организации, который проходит в видеоформате.

«Россия поддерживает проект Нью-Делийской декларации, где зафиксированы цели и задачи по дальнейшему всемирному развитию нашего взаимодействия, отражены консолидированные подходы к актуальным международным вопросам», — сказал глава российского государства.