Россия поддерживает проект Нью-Делийской декларации ШОС — Путин
12:00 04.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия поддерживает проект Нью-Делийской декларации Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где зафиксированы цели и задачи по дальнейшему взаимодействию стран-участниц. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите организации, который проходит в видеоформате.
«Россия поддерживает проект Нью-Делийской декларации, где зафиксированы цели и задачи по дальнейшему всемирному развитию нашего взаимодействия, отражены консолидированные подходы к актуальным международным вопросам», — сказал глава российского государства.
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