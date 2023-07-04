Серию взрывов в Бердянске объяснили проведением учений

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Серия взрывов, которую слышали жители Бердянска, связана с проходящими учениями недалеко от города. Об этом во вторник сообщили журналистам в оперативных службах Запорожской области.

«Серия взрывов, которая была слышна в Бердянске, связана с учениями на полигоне в окрестностях города», — сказал представитель оперативных служб.