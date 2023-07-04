Более 80% коммерческих сделок между РФ и Китаем проводится в рублях и юанях — Путин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 80% коммерческих сделок между Россией и КНР осуществляется в рублях и юанях, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Расширяется применение национальных валют во взаимных расчетах. Так, например, более 80% коммерческих сделок между Россией и Китайской Народной Республикой осуществляется уже в рублях и юанях. Доля же российской валюты в экспортных операциях со всеми странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества — прим. ТАСС) в 2022 году превысила 40%», — сказал он на онлайн-саммите ШОС.