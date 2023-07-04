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НОВОСТИ

Депутатам Львовского облсовета перед заседанием вручили повестки в военкомат

12:32 04.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Львовского областного совета перед очередным заседанием получили повестки от территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы — прим. ТАСС).

«Сессия Львовского областного совета начинается со встречи с представителями Лычаковско-Железнодорожного ТЦК города Львова. Депутатам вручили повестки», — написал депутат Иосиф Сытник в соцсети, опубликовав фотографию повестки. Он уточнил, что работники ТЦК вручали их на входе в сессионный зал.

Ранее глава Львовского областного территориального центра комплектования Александр Тищенко сообщал, что добровольно служить в Вооруженные силы Украины сейчас идут лишь 20% от необходимого количества военнообязанных. По его словам, половина из этих добровольцев — контрактники.

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